Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

12.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cimnastikte sporcularımızın üst üste gelen başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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