Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok"

06.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Kuruluşunun 35'inci Yıldönümü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Kuruluşunun 35'inci Yıldönümü Programı'na katıldı. (3)

"Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de yine birtakım savunma sanayii, ara malı ambargolarıyla veya belirli ürünlerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldık. Hatta daha da ileriye gidip kendilerine göre tehdit üretenler de oldu."

"Bu ambargolar ve tehditler kritik malzemelerde ve teknolojilerde yüzde yüz yerli ve tam bağımsız savunma sanayii hedefimize erişmekte bizleri daha da kararlı kılmaktan, savunma sanayimizin kahramanlarını, sizleri daha da motive etmekten başka bir işlev göremez"

"Ne oldu? Kameralarla tehdit etmeye çalıştılar. Ambargo koymak istediler. Bugün gördük. basına da yansıdı. Şimdi onu da geliştiriyoruz. Hem de dünyanın en iyisini yapacağız"

"Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok"

"Türkiye yakın bir gelecekte daha üstün teknolojilerle, insanlı ve insansız savaş uçağına, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerine, insansız kara savunma araçlarına sahip ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden biri olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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