Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arama kurtarma çalışmaları devam eden Emrah Apartmanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.