Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Oktay, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler