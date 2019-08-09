Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla bu hattı...

09.08.2019 18:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi. Oktay, yapımı devam eden Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA