Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Turkey/ABFT) Tankut Turnaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Turkey/ABFT) Tankut Turnaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler