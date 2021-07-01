Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Turkey/ABFT) Tankut Turnaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Turkey/ABFT) Tankut Turnaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Haberler
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