Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ile dijital ortamda bir araya gelerek, salgının oluşturduğu risk ve fırsatları değerlendirdiklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ile dijital ortamda bir araya gelerek, salgının oluşturduğu risk ve fırsatları değerlendirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ile dijital ortamda bir araya gelerek salgının oluşturduğu risk ve fırsatları değerlendirdik. Küresel üretim merkezleri yeniden konumlanırken ülkemizin doğrudan dış yatırımlar için sunduğu avantajları bir kez daha teyit ettik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA