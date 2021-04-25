Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan milli sporcu Arıcan'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan milli sporcu Arıcan'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan milli sporcu Arıcan'ı kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan milli sporcumuz Arıcan'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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