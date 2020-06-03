Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Aldığımız tedbirlerle virüsün ekonomimizin, ihracatımızın ve...
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantının yapıldığı salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
03.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:19
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantının yapıldığı salonun iç/genel planı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
Kaynak: AA