Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Aldığımız tedbirlerle virüsün ekonomimizin, ihracatımızın ve... Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantının yapıldığı salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantının yapıldığı salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (1) Kaynak: AA