Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Aklınıza, kaleminize kuvvet
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Aklınıza, kaleminize kuvvet

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Aklınıza, kaleminize kuvvet
20.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:11

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Oktay, "Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet" ifadelerini kullandı.

 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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