Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü

15.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Oktay, bir otelde KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Oktay, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki görüşme 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA