Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

19.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, girişte Kabaktepe ve parti il teşkilatınca karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kabaktepe'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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