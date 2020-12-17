Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı

17.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 11. kuruluş yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 11. kuruluş yılını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AFAD, afetlerde vatanımızın dört bir yanına sıfırıncı dakikada ulaşıyor, insani yardımlarla Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara uzanan yardım eli oluyor. Afet yönetiminin dünya markası, ülkemizin gurur kaynağı AFAD'ımızın kuruluşunun 11. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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