Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.

20.09.2019 12:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz."

Kaynak: AA
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