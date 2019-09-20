20.09.2019 12:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz."

Kaynak: AA