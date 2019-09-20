Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.
20.09.2019 12:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz."
Kaynak: AA