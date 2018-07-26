Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abd, Türk Yargısının Kararına Saygı Duymak Zorunda"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD, Türk yargısının kararına saygı duymak zorunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Andrew Brunson'la ilgili yaptığı tehditkar açıklamaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır" ifadesini kullandı. - ANKARA