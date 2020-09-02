Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu...

ANKARA(İHA) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
02.09.2020 04:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 04:27

ANKARA(İHA) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Amerika Birleşik Devlet'inin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır. Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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