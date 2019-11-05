Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katıldı.

05.11.2019 10:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör...
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