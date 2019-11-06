06.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatıyla sahada verilmiştir. Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir."

Kaynak: AA