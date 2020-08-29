Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'yi eleştirdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'yi eleştirdi
29.08.2020 08:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir.

Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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