Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Oktay ve Johansson'ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB İçişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Johannes Luchner katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, 25 Mart 2016'da Türkiye-AB arasında imzalanan mutabakat ele alınırken, bu çerçevede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, terörle mücadele ve mülteciler gibi önemli konular da gündeme geldi.

Fuat Oktay, görüşmede, Türkiye'nin, Suriye krizine ve mültecilere ilişkin dünyaya örnek bir yaklaşım sergilediğine, mülteci krizinde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine işaret etti. Oktay, ancak AB'nin sadece mülteci meselesine odaklanarak, 18 Mart 2016'da sağlanan mutabakatın ana temellerini oluşturan hususları göz ardı ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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