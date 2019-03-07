Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "DEAŞ'la mücadele eden tek ülke varsa Türkiye'dir." dedi.

Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla ABD'nin terör örgütü PYD'ye verdiği silahların ABD'nin bölgeden çekilmesi sonrasında ne olacağı yönündeki soruya Oktay, şu yanıtı verdi:

"23 bin tır silahtan bahsediyoruz. Size ücretle vermedikleri silahlar ücretsiz şekilde 23 bin tırla arka arkaya konuldu. Ağır silahlardan bahsediyoruz, sıradan silahlardan değil. Bunlar nereye gidiyor? Kime karşı destekliyorsunuz yani? Türkiye'ye karşı tehdit olmayacak mı bu silahlar?

DEAŞ. Hangi DEAŞ'tan bahsediyoruz. Zaten çok nettir bölgede. DEAŞ'la mücadele eden tek ülke varsa Türkiye'dir. Bugün de tek ülke varsa Türkiye. Direkt girdik. Biz Fırat Kalkanı'nda kiminle mücadele ettik, El Bab'da kiminle mücadele ettik hatırlayın. Askerlerimiz hem yerde hem havada, kendi çocuklarımızı şehit verdiğimiz yerde DEAŞ'la mücadele ettik. Bunun siyasetini, propagandasını yapmadık, doğrudan sahada mücadele ettik."

"Aktif bir DEAŞ falan yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortada aktif bir DEAŞ'ın olmadığının altını çizdi. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahları geri alması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Bu silahların tamamını verdiğiniz gibi alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Götürür müsünüz, burada mı bırakırsınız, farklı mı olur onu konuşalım ama o silahlar teröristlerin elinde kalamaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir şartının da Münbiç'le alakalı olduğunu hatırlatan Oktay, "Evet, silahları alacaksınız. Burası temizlenecek önce. Nasıl yönetilecek boyutu, diğer yerler nasıl yönetiliyorsa öyle yönetilecek. Yani kendi kendini yönetecek millet. Halkı karar verecek. Halk kim? Münbiç'in demografik yapısına bir bakın. Yüzde 85-90'ına yakını Arap halkıdır. Hangi zihniyetle varsınız? Alacaksınız, yüzde 85-90'ı Arap halkı olan bir yere getireceksiniz PKK'yı koyacaksınız. YPG, PYD adına ne derseniz deyin. Koyacaksınız, hadi bakalım bunlar yönetecek..." diye konuştu.

"Buna müsaade etmeyeceğiz"

Oktay, terör örgütü PYD'nin bölge halkına zulmettiğinin altını çizerek, "Biz buna göz mü yumalım yani? Oradan bize gelecek tehdit var. Dolayısıyla biz her fırsatta söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Dışişleri Bakanımız da her fırsatta söylüyor. Ben de bir kez daha ifade edeyim. Buna müsaade etmeyeceğiz. Diplomasi ise evet diplomatik boyutunu masada konuşuruz. Değilse bunun sahada gereğini yaparız. Ama buna müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Münbiç'te buna müsaade etmediğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeterli mi? Elbette değil. Sonrasında dedik ki biz burada yaptığımız anlaşmanın Fırat'ın doğusuna da genişlemesini istiyoruz. Zaten çekilme kararı da bununla alakalıydı. Güvenli hat dediğimizde Türkiye sınırlarından içeriye doğru şöyle bir ilk etapta hatırlarsanız 32 mil olarak açıklandı. 32 mil dediğimiz yaklaşık 50 kilometre falan civarında bir şey. Farklı şeyler konuşuluyor. Ama derinliğe baktığımızda en az 30-40 kilometre derinlikten konuşuyoruz. Ama tamamen Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli hattan bahsediyoruz. Aksi taktirde güvenli olmaz zaten."

"Silahlar toplanmazsa burası güvenli olmaz zaten"

Fuat Oktay, ABD'nin bölgede dağıttığı silahların toplanmaması halinde buranın güvenli bölge olamayacağına işaret ederek, "Bu silahlar toplanmadığı sürece, teröristler orada olduğu sürece buranın güvenli olma şansı yok. Türkiye'nin de bunu ne pahasına olursa olsun kabul etme şansı yok. Biz ne gerekirse yapacağız. Burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusu için de geçerli o söylediğimiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim mücadelemiz PKK'yla"

ABD'nin DEAŞ tehdidi olmadığı açıklamasına karşılık bölgede neden bu silahları bıraktığı sorusuna Oktay, "Şimdi biz şu ayrımı hep yapıyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımız da her fırsatta ifade ediyor. Bizim mücadelemiz PKK'yladır, terör örgütüyledir. Kürtlerle ilgili herhangi bir sorun varsa, Kürt kardeşlerimizin çıkarları boyutunda baktığınızda Türkiye'yi görmüşsünüzdür. Bu Irak'ta da böyledir, Suriye'de de böyledir. Suriye'den kaçan 300-400 bin Kürt kardeşimiz nerede? Ben bunu teorik olarak söyleyen biri değilim, o dönemde fiilen bu işin içinde olan birisiyim. Gece gündüz, 15 gün ben o tel örgülerin yanında yatan kalkan bir insanım. O dönemi hatırlayın. Biz AB ülkeleri gibi kenardan bakıp da '700-800 kişi gelecek, ne olacak?' diyen insanlar değiliz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin ve fiilen kendisinin gecesini gündüzüne katarak 'orada kimsenin burnu kanamasın' diye çalıştığını anlatan Oktay, "Türkiye olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş bir milletiz biz. Dolayısıyla Kürtlerle ilgili herhangi bir tehdit varsa orada gene Türkiye'yi bulursunuz. ve hiçbir çıkar gözetmeden insani boyutta Türkiye'yi bulursunuz. Kürt kardeşlerimiz bunu çok iyi bilir. Yani siyasi çıkarlarla, ufak tefek çıkarlarla biz farklı çerçevedeki çıkarlarla oraya bakmayız." dedi.

Oktay, Türkiye'nin olayın terör boyutunu konuştuğunu vurgulayarak, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdididir bizim konuştuğumuz. Şimdi DEAŞ'ın olmadığı ve yüzde 100 bertaraf edildiği resmi ağızlardan açıklandığına göre... Biz de şunu açıkladık. Geride kalan bir şey varsa biz bunun Türkiye olarak gereğini yapacağız. Rahat olun. Yapacağız derken 'cekli caklı' konuşmuyoruz. Yapıyoruz zaten. Yaptık ve yapıyoruz. Böyle dediğimizde bu Amerika için de başka ülkeler için de geçerlidir. Türkiye bu riskleri üstlenerek üzerine düşenin çok ötesinde bir taahhüdü fiilen sahada gerçekleştirme sözü veriyor aslında." diye konuştu.

"DEAŞ kaynaklı tehdidi bertaraf ederiz"

Türkiye'nin bölgede DEAŞ kaynaklı ya da başka bir terör örgütü kaynaklı bir tehdit olacaksa bertaraf edeceğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Bölgede kalıyor olmanın veya güvenlik tehdidi olabilecek bir şekilde PKK'ya hakimiyet alanı sağlıyor olmanın Türkiye'de o ülkeye karşı bir negatif duygu beslenmesiyle alakalı etkisi olur mu? Ne yazık ki olur. Bunu da yıllardır ifade ediyoruz. Türkiye'de niye Amerika'ya karşı bu tür bir negatif etki oluşuyor? Bu sorunun cevabı aslında ülkelerin uyguladığı kendi politikalarının sonucudur. Bizim halkımız son derece sağduyuludur. Ne olup bittiğini sahada sizden, benden çok daha net görüyor ve kendi kararını sağduyulu bir şekilde veriyor."

Oktay, Türk halkında ırk temeline, bir din temeline ya da bir coğrafi temele dayalı nefret söylemi olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türk insanında bulamazsınız. Türkiye'de bunu bulamazsınız. Masanın etrafındaki hiç kimsede bulamazsınız. Hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım Türk milletinde bunu bulamazsınız. Bizim milletimizin en güzel tarafı budur. 'Yapacaklarını açıkça söyle. Söylediğinin de arkasında dur.' der."

"Samimi davranırsa Türk milletinde nefret diye bir şey yok"

ABD'den bir gün "çekildim", ertesi gün "çekiliyorum", "üç tane bırakacağım", "5 tane bırakacağım", bir gün "DEAŞ bitti", ertesi gün "bitmedi", bir gün "terör örgütü vardı", ertesi gün "yoktu" açıklamaları geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Milletimiz bu oyunu çok net görüyor. Buradaki kararını çok net veriyor. Kendi fikrini oluşturuyor. Bunu tersine dönüştürmek ilgili ülkelerin elindedir. Samimi davrandığı zaman, Türkiye'ye tehdit oluşturabilecek bu tür zikzakları çizmeyi bıraktıkları zaman Türk milletinde nefret diye bir şey yoktur. Ertesi gün kendisine samimi yaklaşana milletimiz son derece samimi şekilde yaklaşır. Bizi zaten seçimlerle ilgili sahada güçlendiren de budur. Gerçekten samimiyiz. Gittiğimiz zaman bizim şöyle bir yüzümüz yok. Hadi şimdi çıkıyoruz burada yayına giriyoruz farklı gözükelim, yayın bitti farklı gözükelim. ile gittik farklı gözükelim, ilçeye gittik farklı gözükelim... Neysek oyuz."

(Sürecek)

Kaynak: AA