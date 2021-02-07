Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti
07.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz