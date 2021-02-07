Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

07.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "2021 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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