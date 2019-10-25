Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."
25.10.2019 12:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."
Kaynak: AA