CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde, Rus rakibini yenerek 8'inci kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum."

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek, 8. kez Avrupa şampiyon olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz