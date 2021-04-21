CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde, Rus rakibini yenerek 8'inci kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum."

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek, 8. kez Avrupa şampiyon olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Esra Erol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:21:50. #1.16#

title