Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı vefatının 27. yılında andı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve minnetle andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA