Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 7 yaşındaki Burak Mert Baştürk'ü telefonla aradı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 7 yaşındaki Burak Mert Baştürk'ü telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'taki programında kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken ilkokul birinci sınıf öğrencisi Burak Mert Baştürk'ü görüntülü arayarak hem sohbet etti hem de aileyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 7 yaşındaki Burak Mert Baştürk'ü telefonla aradı
26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'taki programında kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken ilkokul birinci sınıf öğrencisi Burak Mert Baştürk'ü görüntülü arayarak hem sohbet etti hem de aileyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Organize Sanayi Bölgesi'nde açılış ve temel atma töreni için geldiği Yozgat'ta kendisi ile görüşmek ve imza almak isteyen ancak programının iptal olması nedeniyle görüşemeyen 7 yaşındaki Burak Mert Baştürk ve ailesini telefonla aradı. Baba Ekrem Baştürk ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha sonra Burak Mert Baştürk ve aile bireylerinin hepsi ile teker teker görüştü. Baştürk ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Oktay, Burak Mert Baştürk ile konuşmasında "Biz seni hiç fark etmeden üzmüşüz, çok üzüldüm ben. Senin orada beklediğini bilsem seni görmeden gelir miydim, mümkün mü? Ben seni çok seviyorum, seni ziyarete geleceğim. Ama siz de Ankara'ya gelirseniz sizi burada misafir edelim Ankara'da, Cumhurbaşkanlığında misafir edeceğim sizi burada görüşelim" dedi.

Burak Mert Baştürk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarın Yüksek Öğretim Sınavı'na (YKS) girecek olan Burak Mert Baştürk'ün ablası Gülşah Baştürk ile de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Burak Mert Baştürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın hediye ettiği bisiklet ile evde tur attı. Kendisine hediye edilen bisikleti gören Burak Mert Baştürk, mutluluğunu gizleyemedi.

Baba Ekrem Baştürk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştükleri için aile olarak mutlu olduklarını söyleyerek Oktay ile konuşmasında "Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizi çok mutlu ettiniz. Bizi arayıp gururlandırdınız. Çocuklarımızı da sevindirdiniz bir hemşehriniz olarak sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Manşet

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