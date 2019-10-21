Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"