Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"

21.10.2019 14:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"

Kaynak: AA
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