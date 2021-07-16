Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız." dedi.

Oktay, İstanbul Havalimanı VIP Lounge'da, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sporcularla tanışmak ve bu yolculuğa uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz"

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini aktardı.

Olimpiyat tarihinde iz bırakmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çıkılan Olimpiyat yolculuğunun bugün başlayacağını hatırlatan Oktay, "İki yılı aşkın sürede pek çok müsabakayı başarıyla tamamladınız ve özverili çalışmalarla zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız." dedi.

Sporcular sahaya, ringe, mindere çıktığında yüreklerin de onlarla Tokyo'da atacağını dile getiren Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Atletizm, halter, karate ve tekvandodan judoya, güreşten boksa, yelken, okçuluk, bisiklet ve voleyboldan badmintona, modern pentatlon, atıcılık, eskrim, jimnastik, yüzmeden ve küreğe 18 farklı dalda vereceğiniz mücadeleyi ekranlarımızın başında dua ederek, her birinize inanarak takip edeceğiz. Olimpiyat oyunlarında ilk kez katılım sağlayacağımız boks kadınlar kategorisi, yüzme bayrak takımı, tarihimizde en çok sporcu ile katılacağımız jimnastik ve dünya klasman sıralamasından kota aldığımız eskrim dallarında heyecanlıyız. Elbette en büyük temennimiz sizlerin podyuma çıkıp İstiklal Marşımızı Olimpiyatlar'da gururla dinletmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çekmenizdir. Çünkü siz, girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Siz, başladığı işe 'Niyet hayır akıbet hayır' diye başlayan ve aşkla koşan bir milletin fertlerisiniz. Siz, daha dün beşinci yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi, kadınıyla erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız. Türk bayraklı formayı giyip müsabakanıza, maçınıza çıktığınızda işte bu ruhu ve sizlere dua eden milyonları aklınızdan çıkarmayacağınıza inanıyorum."

"Fair-playden yana davranışlarınızla örnek olacağınıza inancım tam"

Fuat Oktay, alınan sonuç ne olursa olsun sporcuların kalpten sevildiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Nasıl heyecanla sizi uğurluyorsak aynı heyecanla da inşallah karşılayacağız. Olimpiyat oyunları boyunca alanınızdaki başarınızın yanı sıra dayanışma ve fair-play'den yana davranışlarınızla herkese örnek olacağınıza da inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların uluslararası alandaki başarıları arttıkça ülkedeki tüm sporseverlere rol model olacaklarına ve başarılı nice sporcunun yetişmesine vesile olacaklarına inandığını dile getiren Oktay, "Ülkemizi daha aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde başarıyla temsil etmiş siz gençlerimiz taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporcularımızı desteklemeye, spor altyapısı ve spor eğitimlerini güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular için kapsamlı bir hazırlık ortamı sağlayan ve onları her yönden destekleyerek motive eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili federasyon çalışanları ve ailelerine teşekkür eden Oktay, şunları söyledi:

"Sporcularımızın yanı sıra 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ter dökecek antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Olimpiyat Kafilesi, her birinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarla gidin, inşallah madalyalarla dönün. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel