Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye...

29.09.2019 19:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde oluşan hasarlarla ilgili bilgileri ve iletişim alanında alınan kararlarla ilgili açıklama yaparak, "Mevcutta olan 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



"320 ağır hasarlı, bin 895 az hasarlı binamız var"



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Oktay, "Bugün son yaşadığımız depremle ilgili çalışmaların son durumun görmek üzere ziyaret ettik. Bakanımızla birlikte, valimizle birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Geldiğimiz noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Hatırlıyorsunuz, 35 yaralımız vardı, bunlardan 13 şu anda hastanelerde. Bunlarla ilgili detaylı yine paylaşımlar yapıldı. Binalarda ihbar hattına gelen 3 bin civarında ihbarımız vardı. bunlar, Çevre Şehircilik Bakanlığımızı birimleri hasar tespit çalışma grubuyla tamamı gözden geçirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar incelenen 320 daire ağır hasarlı, gözüküyor. Bin 895 dairede az hasarlı binamız var. Özellikle Ağır hasarlı olanlar tahliye edildi, tahliye edilenlerin çoğu yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de bizim misafirimiz olarak kalıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.



"29 okulumuz yarın tatil olacak ve incelemeler yapılacak"



Okullarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Okullarımızla ilgili Valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Şu anda 29 okulumuz yarın tatil olacak. Çalışmalar yapılacak. Salı günü açılmayacak ağır hasarlı okulumuz varsa bunlar yenilenecek. Okuldaki öğrencilerimiz nerede eğitim görecekleri ile ilgili Salı günü gerekli çalışmalar ve açıklamalar yapılacak" diye konuştu.



"3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasıyla ilgili karar aldık"



Deprem sırasında iletişimle ilgili yaşanan sıkıntıya da değinerek çalışmalar yapıldığını belirten Oktay, "İletişimle ilgili bir toplantımızın olacağını GSM operatörleriyle olacağını söylemiştik. Orada bazı kararlar aldık. Biz şunu gördük, normal zamanda herhangi bir zamanda 20 milyon, kişinin birbirini aradığı bir hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Teknik sebeplerle bunu bize detaylı olarak anlattılar, hattın çöktüğünü ifade ettiler. Biz tekrar bunu yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şu kararları aldık. Mevcutta olan 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon kişi. Bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili operatörler arasında paylaşımlarını yaptık. 6 ay sürede bu kapasiteye ulaşacaklar" dedi.



"3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak"



Afet durumunda kullanılacak bir hattın hayata geçirileceğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Oktay, "Teknoloji gelişiyor. Asıl ses iletişimi, bundan sonra normal hatlar üzerinden ziyade data hatları, internet üzerinden yapılan iletişim, buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla ilgili bununla ilgili 3 operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Belki AFAD bünyesinde bu hat kullanıma açılıyor olacak, ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmaları, burada sınır yok, herkes herkesle haberleşebileceği belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.



"3 ile 6 ay sürede içerisinde iletişimin en sağlıklı sağlanacağını bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz"



İletişimle ilgili alınan tedbirleri ifade eden Oktay, "Telsiz sistemiyle ilgili farklı çalışmalar var. Sayısal telsiz diye ifade ettiğimiz, karar vericilerin ve depremi yönetecek ekibin kendi içindeki sesi kesintisiz sağlayacağı sistemin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasını aldık. İstanbul veya başka yerlerde de olabilir, normal şartlarda baz istasyonlarda yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları, yine AFAD'ında ilgili birimleri katkı verecekler. Bu binalar tespit edilecek ve o binalar tespit edilerek daha sağlıklı binalara kavuşturulacak. 5G'ye geçildiğinde orta ve uzun vadede bir sorun kalmıyor. Biz şu anda tüm kurumlarımızla GSM şirketlerimizle birlikte bakanlığımızın takibiyle iletişimin en sağlıklı sağlanacağını bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. 3 ay ve 6 aylık süreler içerisinde tamamlayacağız. Alt yapısı hazır olan daha doğrusu yapıya müsait olan toplanma alanında haberleşme sağlanacağı WİFİ hatları kurulacak. O alanlarda iletişim sağlanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA