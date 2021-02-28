Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 28 Şubat bildirisini "milli irade suikastı" olarak niteledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 28 Şubat bildirisini "milli irade suikastı" olarak niteledi

28.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 28 Şubat bildirisini

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat bildirisinin, yakın siyasi tarihe düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat bildirisinin, yakın siyasi tarihe düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastı olduğunu belirtti.

Oktay, Twitter'dan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin, 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi, yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'miz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamızla hiçbir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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