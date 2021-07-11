Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatarak, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Haberler
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