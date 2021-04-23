Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Kayıtsız, şartsız milletin olan egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 101'inci yaşı ve bu egemenliğin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler