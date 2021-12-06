Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz. Başta bütçe olmak üzere tüm politika araçlarımızla İşçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerimiz dahil olmak üzere tüm kesimlere bu büyüme refah olarak yansıyacaktır." - ANKARA

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