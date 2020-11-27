Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu...
27.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven