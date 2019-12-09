Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.

09.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (15)

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılı bütçemizin nihai amacı vatandaşlarımızın refahını...
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