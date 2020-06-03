Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız" "Toparlanma hızımız sadece yurt içi faktörlere değil aynı zamanda dış...

03.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız"

"Toparlanma hızımız sadece yurt içi faktörlere değil aynı zamanda dış paydaşlarımızın durumuna ve küresel gelişmelere göne kendisini gösterecektir"

"İçinde bulunduğumuz dinamik süreci tüm etkenleriyle takip ederek gerektiğinde ilave önlemler almaya devam edeceğiz"

"Türk Lirasının konvertibilitesi ve serbest piyasa ilkelerinden uzaklaşmamak yine bu süreçte kırmızı çizgimiz olmayı sürdürmektedir"

"İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde de post kovid fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İkinci çeyrekten sonra yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin yeniden potansiyel seviyesine döneceğine ve 2020 yılını pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans ile katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Oktay, korona virüs sürecinin en ağır döneminin geride kaldığına işaret ederek, "Normalleşme sürecine girdik. Artı bir de post kovid dönemi var tabi, hepsinden önemli. Şu dönemde normalleşme sürecinin uygulanmasına odaklanmışken post kovid döneminde yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Türkiye bu süreçte mali disiplin altyapısı, etkin kriz yönetimi ve çarkları durmayan sanayisiyle birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştı. 2020'nin ilk çeyreğinde milli gelirimiz yıllık bazda yüzde 4,5 oranında artış göstermiştir. İlk ayrışmayı burada yaşadık. 2020 yılına çok güçlü bir şekilde girmiştik. 2020'de Türkiye'ye yeni bir sıçrama yaşatmak arzumuzdu. Kovid salgını hesaplarımızı yeniden revize etmemizi zorunlu kıldı. Ülkemiz 2020'nin ilk çeyreğinde AB, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu. Bu performansın devamı için aldığımız tedbirlerle virüsün, ekonomimizin, ihracatımızın ve üretim kapasitemizin hücrelerine yerleşmesine hamdolsun engel olduk. Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketini uygulamaya geçirerek vergi kolaylıklarını, finansal imkanların genişletilmesi ve istihdam gibi alanlarda iş dünyamızı destekleyen önlemler aldık. Ekonomi alanındaki tedbirlerimiz öncelikle şoktan etkilenen hane halkına gerekli kaynakları sağlamaya, iş dünyamızın likidite zorlukları nedeniyle zor durumda kalmasını önlemeye, iş ve istihdamı korumaya, sağlık, gıdaya erişim ile kamu hizmetleri gibi temel faaliyetlerin devam etmesini garanti altına almaya odaklandı. Diğer taraftan Merkez Bankası bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlamak, yine şirketlere gerekli kredi akışını temin etmek, reeskont kredileri aracılığıyla ihracatçı firmaların nakit akışını desteklemek ve hazine, borçlanma piyasası likiditesini destekleyerek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek yönünde adımlar attı. Aynı zamanda BDDK finansal istikrarı korumaya ve bankacılık sektörünü daha da güçlendirmeye yönelik yardımcı olacak bir dizi politika uygulamaya da devam etmekte. Bankaların güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir" açıklamasını yaptı.

Kamu bankaları tarafından inşaat, otomotiv ve turizm sektörüne canlılık kazandırmak amacıyla 4 yeni kredi paketinin kamuoyuna sunulduğunu kaydeden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan istihdamın sürekliliğini sağlamak için de yine kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarında kolaylaştırmış durumdayız. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çalışana 5,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği verdik. Yine ihracatçılarımız için ise Türk Eximbank stok finansman destek paketi, Türk Lirası cinsinden reeskont kredisi ve kredi verme, kredi geri ödeme vadelerinin uzatılması gibi destek programları başlatmış, 800 milyon dolardan fazla bir tutarda sendikasyon kredisi temin etmiştir. Tüm bu desteklerin olumlu etkileri verilere yansımaya başladı. Mayıs ayı ihracatımız normalleşmenin sağladığı olumlu etkiler sonucunda Nisan ayına göre yüzde 10,84 artışla 540 milyon dolara yükselmiştir. İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde de post kovid fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız. Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız. Aynı zamanda bu ay yine tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende, inşaat sektörünü içine alan güven endeksi de bir önceki aya göre yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 seviyesinde gerçekleşti."

"Tedbiri elden bırakmadan ve desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte toparlanmaya başladık" diyen Oktay, "Şu anda üreticimizi, ihracatçılarımızı destekleyerek ekonomimizin en az hasarla bu süreci atlatması için de gündemimizde swap görüşmeleri, gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, ulusal para birimleri üzerinden ticaret ve virüse temas etmeyen bir üretim anlayışını yerleştirmek var. Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik girişimlerimizi de yine artırarak müzakere sürecini resmen başlatmak yönünde tavrımızı ortaya koyacağız. Diğer taraftan likidite riskini ortadan kaldırmak için swap anlaşmalarını genişletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Katar ile güncellenen swap anlaşmamızın yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ve dış ticaret potansiyeline sahip olduğumuz ülkeler ile swap görüşmelerini sürdürmekteyiz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yeni normalde öne çıkacak sektörlere göre şekillenen bir hamle destek programı üzerinde çalışmakta. Ticaret Bakanlığımız yeni fırsatların önünü açmak için çok yönlü ticari diplomasi yürütürken yine sanal fuar, sanal ticaret heyeti gibi dijital çözümlerini iş dünyamıza sunmaya başlamış durumdadır. Öte taraftan Türk Lirasının konvertibilitesi ve serbest piyasa ilkelerinden uzaklaşmamak yine bu süreçte kırmızı çizgimiz olmayı sürdürmektedir. Toparlanma hızımız sadece yurt içi faktörlere değil aynı zamanda dış paydaşlarımızın durumuna ve küresel gelişmelere göne kendisini gösterecektir. İçinde bulunduğumuz dinamik süreci tüm etkenleriyle takip ederek gerektiğinde ilave önlemler almaya da devam edeceğiz. İkinci çeyrekten sonra yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin yeniden potansiyel seviyesine döneceğine ve 2020 yılını pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza yürekten inanıyoruz. Şu anda izim ikinci çeyrek belki de en çok etkileneceğimiz dönem olacak çünkü korona virüse karşı tüm tedbirleri aldığımız, neredeyse herkesin evde kal Türkiye dediğimiz bir dönem. Dolayısıyla bu dönemdeki etkileri üç ve dördüncü dönemde çok hızla pozitife dönüştürerek yılı artıda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız'

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Oktay Kaldırım Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:13:21. #1.14#
title