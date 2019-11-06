Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir.

06.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir."

Kaynak: AA
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