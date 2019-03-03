Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."

Kaynak: AA