Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(100 günlük icraat programları) Yüzde 99 oranında bir...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(100 günlük icraat programları) Yüzde 99 oranında bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (7) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (7) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(100 günlük icraat programları) Yüzde 99 oranında bir...
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