Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(100 günlük icraat programları) Yüzde 99 oranında bir...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (7) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (7) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kaynak: AA