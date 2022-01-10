Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title