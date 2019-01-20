Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor

"İş adamlarımızın daha cesur olması gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Latin Amerika ve Afrika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Oktay ayrıca, artık Afrika ülkelerine sadece yardım yapmayacaklarını, "kalkınmalarına da destek vereceklerini" söyledi.