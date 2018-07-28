Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi ikiye katlayacağız. Kişi başına gelirleri 20 bin dolarların üzerine getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA'larımız, SİHA'larımız, füzelerimiz, milli uçaklarımız, HÜRKUŞ'umuz, Atak Helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek." dedi.

Oktay, Yozgat'ta Büyük Sinema Salonu'nda "Sivil Toplum Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olabilmesi için siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik anlamda güçlü olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul edildiğini hatırlatan Oktay, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde her alanda engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Oktay, engellemelerin yurt içi ve yurt dışından geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Terörle mücadeleyi en sert şekilde hem içeride hem de dışarıda sürdürdük. Zeytin Dalı Harekatı'nda gittik, gerekeni yaptık. İçeride ve dışarıda PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadeleler gerçekleştirdik. Bu bize 24 Haziran'ın yolunu açtı. 24 Haziran'da yüzde 52'nin üzerinde rekor bir oy ile dönen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini fiilen hayata geçiren bir Türkiye oldu. Bugün çok daha güçlü, çok daha hızlı karar alabilen, parlamentosunu, yasamasını çok daha güçlü kılan, yürütmesini çok daha hızlı yapabilen, uygulayabilen ve alabileceği kararları daha cesaretle alabilecek, yargısını daha bağımsız hale getirebilen bir Türkiye var. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü şimdi yerine getirme zamanı. Yani ikinci kalkınma hamlesi, ikinci şahlanış dönemi diye ifade ettiğimiz bir Türkiye. İkinci şahlanış kolay olmayacak. Yani Türkiye'yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak."

Uluslararası arenada Türkiye'ye karşı yürütülen olayların hepsinin farkında olduklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Son bir haftada yaşanan olayları bir düşünseniz ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Güney Afrika'da BRICS zirvesinde Türkiye'yi iftiharla temsil eden bir liderimiz var. Ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi ikiye katlayacağız. Kişi başına gelirleri 20 bin dolarların üzerine getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA'larımız, SİHA'larımız, füzelerimiz, milli uçaklarımız, HÜRKUŞ'umuz, Atak Helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek. F-35'ler gelmiş gelmemiş o onların bileceği iş. Biz kendi işimize bakacağız. Başkalarının bize ne verip vermediğini konuşmaktansa bizim ne üretip ne üretmediğimizi, bizim ne verip vermediğimizi konuşan bir ülkeye dönüşeceğiz."

"Milletimize verdiğimiz sözler var"

Oktay, son bir ayda Pakistan'a 30 helikopter ve 4 korvetin 2 milyar dolarlık bir ihracatla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bütün engellemelere rağmen bu tür gelişmelerin artarak devam edeceğinin altını çizen Oktay, "Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız milletimize verdiğimiz sözler var. Türkiye ikinci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar, bunu hissederek giriyor olacak. Her alanda, tarımda, sanayide, askeri alanda, ekonomik alanda bütün oyunlara rağmen bizzat şahit olacaksınız. Bunu gerçekleştiriyor olabilmemiz için Yozgat'ın buna katkı vermesi gerekiyor, başka şansımız yok." şeklinde konuştu.

Yozgatlı iş adamlarına seslenen Oktay, iş adamlarının sorumluluk alması ve yatırım konularında ellerini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)