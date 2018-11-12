Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yargı Reformları Sayesinde Ülkemizde Adalet Mekanizmalarının...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yargı reformları sayesinde ülkemizde adalet mekanizmalarının itibarı yükselmiştir" "Vazifenizde çok titiz olacağınıza inanıyorum" "Yargı sistemimizde yapılan düzenlemelerle yığılmaların önüne geçilmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yargı reformları sayesinde ülkemizde adalet mekanizmalarının itibarı yükselmiştir"
"Vazifenizde çok titiz olacağınıza inanıyorum"
"Yargı sistemimizde yapılan düzenlemelerle yığılmaların önüne geçilmiştir"