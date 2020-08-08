Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'daLübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı. Kaynak: DHA