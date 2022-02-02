Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret Fuat Oktay: "Sorunları konuştuğumuzda Türk-İş'in yeri ayrıdır" "Çalışanımızın yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret

Fuat Oktay:

"Sorunları konuştuğumuzda Türk-İş'in yeri ayrıdır"

"Çalışanımızın yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title