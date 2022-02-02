Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret Fuat Oktay: "Sorunları konuştuğumuzda Türk-İş'in yeri ayrıdır" "Çalışanımızın yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret
Fuat Oktay:
"Sorunları konuştuğumuzda Türk-İş'in yeri ayrıdır"
"Çalışanımızın yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"