Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.

23.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler