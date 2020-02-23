Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.
23.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte."
Kaynak: AA