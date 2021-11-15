Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1)
Tören alanı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
Tören alanı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.