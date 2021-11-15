Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1)

AA - Haberler | Güncel

Tören alanı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Tören alanı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Girne Askeri Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplu açılış ve temel atma töreninde (1)

AA - Son Dakika Haberleri

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