Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

06.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Oktay, bir otelde düzenlenen programda, STK temsilcileri ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İldeki yatırımların artırılması noktasında yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.

Kaynak: AA

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