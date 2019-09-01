Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, polonya'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polonya'daPolonya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.
01.09.2019 15:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polonya'da
Polonya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.
Kaynak: DHA