Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, polonya'da

Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, polonya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.

01.09.2019 14:59
Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, polonya'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Görüntü Dökümü
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-Oktay'ın Andrzej Duda ile tokalaşması ve fotoğraf çekimi


Kaynak: DHA
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