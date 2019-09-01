Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, polonya'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.
01.09.2019 14:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80'inci yıldönümü kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenine katıldı.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Oktay'ın Andrzej Duda ile tokalaşması ve fotoğraf çekimi
Kaynak: DHA